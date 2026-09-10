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Царьград

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Выхода нет: боевики "Азова"* и президентский полк ВСУ попали в "котел" под Волчанском

Выхода нет: боевики "Азова"* и президентский полк ВСУ попали в "котел" под Волчанском

Волчанский котёл: среди окружённых — «Азов»* и президентская бригада.В окружение под Волчанском попали боевики националистического формирования «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ), а также военнослужащие Отдельной президентской бригады ВСУ.

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