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У Мастантуоно дубль в игре с «Венецией». Арендованный у «Реала» хавбек забил впервые за 5 матчей в «Фиорентине»

Франко Мастантуоно отметился первыми результативными действиями за «Фиорентину».  Аргентинец сделал дубль в матче с «Венецией» в 4-м туре Серии А (2:1, первый тайм).

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