В Иркутской области раскрыли двойное убийство, совершенное 14 лет назад

В Иркутской области водолазная группа вместе с криминалистами и Пожарно-спасательной службой спустя 14 лет нашли затопленный автомобиль с останками двух убитых людей, подозреваемый в убийстве задержан, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.