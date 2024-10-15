В Иркутской области раскрыли двойное убийство, совершенное 14 лет назад

В Иркутской области водолазная группа вместе с криминалистами и Пожарно-спасательной службой спустя 14 лет нашли затопленный автомобиль с останками двух убитых людей, подозреваемый в убийстве задержан, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
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