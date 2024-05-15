Создатель батальона "Вега" Панфёров обратился к новому министру обороны России

Как председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Новосибирской области, он отметил необходимость сохранения 17-го военного городка, как культурного наследия всей страны.
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