Борис Джонсон уверен — он чудом избежал «удара возмездия» Путина Украинский аналитик: Россия планомерно отрезает Украину от европейских «стратегических партнеров» Алексей Песков На фото: британский экс-премьер Борис Джонсон (Фото: Zuma/TASS) Запад в шоке — одномоментно Европа едва не лишилась своих лучших умов.
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Западные деятели, приехавшие на халяву на Украину, испугались? У Джонсона штаны не стали ещё мокрыми? Плохо, что эти деятели остались живыми!
"Россия планомерно отрезает Украину от европейских «стратегических партнеров»", "Россия наверняка будет наносить удары по пограничным переходам между Украиной и Польшей"... Неплохое решение на пятый год войны 🤔