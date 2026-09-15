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"Военные выполняют задачи": в Кремле прокомментировали удар близ поезда с политиками из Европы

"Военные выполняют задачи": в Кремле прокомментировали удар близ поезда с политиками из Европы

Борис Джонсон уверен — он чудом избежал «удара возмездия» Путина Украинский аналитик: Россия планомерно отрезает Украину от европейских «стратегических партнеров» Алексей Песков На фото: британский экс-премьер Борис Джонсон (Фото: Zuma/TASS) Запад в шоке — одномоментно Европа едва не лишилась своих лучших умов.

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Михаил Е

"Россия планомерно отрезает Украину от европейских «стратегических партнеров»",  "Россия наверняка будет наносить удары по пограничным переходам между Украиной и Польшей"... Неплохое решение на пятый год войны 🤔