Йоханнес Бо о Расторгуеве: «Трудно понять, почему он получил три «флажка». Но его ни разу не ловили на допинге, так что могут быть лишь предположения» 

Латвийский биатлонист завоевал серебро в масс-старте на чемпионате мира в Нове-Место. В 2021 году Расторгуев был дисквалифицирован на 18 месяцев за непредоставление допинг-офицерам информации о своем местонахождении.
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