Николай Азаров: Как переговоры изменили расклад сил на фронте?

Зеленский пытался убедить Эрдогана в своей позиции? Почему Эрдоган мог не поддержать Зеленского в его стремлениях? Почему продолжительность переговоров может указывать на их суть? Зеленский, вероятно, пытался склонить Эрдогана на свою сторону.
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