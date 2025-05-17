Николай Азаров: Как переговоры изменили расклад сил на фронте?

Зеленский пытался убедить Эрдогана в своей позиции? Почему Эрдоган мог не поддержать Зеленского в его стремлениях? Почему продолжительность переговоров может указывать на их суть? Зеленский, вероятно, пытался склонить Эрдогана на свою сторону.