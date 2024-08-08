Около 168 тыс. москвичей приступили к переезду или уже переселились в новые квартиры по программе реновации

В настоящий момент 322 жилых комплекса построили в Москве по программе реновации. В них переезжают или уже переселились около 168 тысяч горожан, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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