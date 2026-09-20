Итоги купального сезона подвели спасатели Об основных рисках, статистике происшествий и профилактических мерах рассказали: заместитель руководителя территориального органа — главный государственный инспектор по маломерным судам Волгоградской области Дмитрий Текушин и начальник отдела безопасности на водных объектах Главного управления МЧС России по Волгоградской области Виктор Староверов.