Итоги купального сезона подвели спасатели Об основных рисках, статистике происшествий и профилактических мерах рассказали: заместитель руководителя территориального органа — главный государственный инспектор по маломерным судам Волгоградской области Дмитрий Текушин и начальник отдела безопасности на водных объектах Главного управления МЧС России по Волгоградской области Виктор Староверов.
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