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Аргументы и Факты

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ВС РФ нанесли удары по двум логистическим центрам в Одессе

ВС РФ нанесли удары по двум логистическим центрам в Одессе

Российские военнослужащие поразили два логистических центра в Одессе, сообщает Минобороны РФ.«В результате ударов поражены логистические центры "Пальма" и "Новая линия" в Одессе», — говорится в публикации.

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