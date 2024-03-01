В Праге заявили, что Киев получит снаряды «уже в ближайшие недели»

Официальный представитель Министерства обороны Чехии Ян Йиреш заявил, что Украина первую партию артиллерийских снарядов, закупленных членами Европейского союза у третьих стран по инициативе Чехии, может получить уже в ближайшие недели, – сообщает в пятницу,1 марта, агентство Bloomberg.