Раскрыт способ снизить риск деменции с помощью диеты Ученые Центра исследований старения Каролинского института в Стокгольме раскрыли способ снизить риск развития деменции с помощью противовоспалительной диеты.
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