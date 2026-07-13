Ради спасения сына с ДЦП он уехал в Израиль, оставив долги пожилой матери: как сейчас живет звезда сериала «След» Евгений Кулаков

Зрители привыкли видеть Евгения Кулакова на экранах: много лет он играл программиста в детективном сериале «След», запомнился ролью застенчивого химика в «Физруке» и яркими эпизодами в других популярных проектах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии