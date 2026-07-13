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Ради спасения сына с ДЦП он уехал в Израиль, оставив долги пожилой матери: как сейчас живет звезда сериала «След» Евгений Кулаков

Зрители привыкли видеть Евгения Кулакова на экранах: много лет он играл программиста в детективном сериале «След», запомнился ролью застенчивого химика в «Физруке» и яркими эпизодами в других популярных проектах.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
ДА НЕ ЛЕЧИТ ИЗРАИЛЬ ДЦП!!!   ОНИ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ НА ХАЛЯВУ УМЕТ ДРАТЬ И ДУРИТЬ НАРОД!!  ПРИРОДНЫЕ ЖУЛИКИ-МОШЕННИКИ!!
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