В ЛНР заявили об ударе ВСУ по Луганску шестью ракетами ATACMS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Луганску не менее шести ракет ATACMS. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Анна Романова, уточнив, что информация предварительная.
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