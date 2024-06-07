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В ЛНР заявили об ударе ВСУ по Луганску шестью ракетами ATACMS

В ЛНР заявили об ударе ВСУ по Луганску шестью ракетами ATACMS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Луганску не менее шести ракет ATACMS. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Анна Романова, уточнив, что информация предварительная.

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