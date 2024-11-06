Трамп и премьер-министр Британии не созванивались после выборов в США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер еще не разговаривал с Дональдом Трампом после его победы на выборах в США, но с нетерпением ждет возможности сделать это «в свое время», 6 ноября сообщила пресс-служба британского правительства.
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