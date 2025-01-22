Мэр Чунского района ведет войну с вейперами

Мэр Чунского района Николай Хрычов объявил войну вейперам. Он в настоящее время находится в рабочей поездке в Иркутске и заметил, что пока он здесь, в районе наполняется несовершеннолетними подписчиками новое сообщество в мессенджере, куда входят поклонники вредной привычки.