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Иркутск Сегодня

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Мэр Чунского района ведет войну с вейперами

Мэр Чунского района Николай Хрычов объявил войну вейперам. Он в настоящее время находится в рабочей поездке в Иркутске и заметил, что пока он здесь, в районе наполняется несовершеннолетними подписчиками новое сообщество в мессенджере, куда входят поклонники вредной привычки.

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