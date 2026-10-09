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Ушёл из жизни легендарный композитор Бакир Баяхунов: как его музыка объединила Восток и Запад

В мире музыки закрылась одна из ярчайших страниц — на 94-м году жизни скончался выдающийся композитор и педагог Бакир Баяхунов, народный артист Казахстана.

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