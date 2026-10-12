Саудовская Аравия: авиакомпания Biman Bangladesh Airlines продлила приостановку полетов в и из международного аэропорта имени короля Халида в Эр-Рияде (RUH/OERK) до 17 октября после закрытия аэропорта из-за смертоносных ракетных ударов йеменских хуситов.