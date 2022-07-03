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Die Welt: Франция стала крупнейшим покупателем российского СПГ

Франция стала одним из крупнейших покупателей российского сжиженного природного газа. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на исследования финского аналитического Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

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