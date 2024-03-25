В Пензенской области 25 марта пройдут похороны участника СВО

25 марта жители поселка Чаадаевка Пензенской области проводят в последний путь своего земляка Антона Видинеева, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.
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