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В Пензенской области 25 марта пройдут похороны участника СВО

В Пензенской области 25 марта пройдут похороны участника СВО

25 марта жители поселка Чаадаевка Пензенской области проводят в последний путь своего земляка Антона Видинеева, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.

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