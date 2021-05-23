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Почему, если вы оставите свои мечты при себе, это поможет вам их осуществить ?!

Почему, если вы оставите свои мечты при себе, это поможет вам их осуществить ?!

Каждый в какой-то момент, в течение жизни, имеет мечту. Будь то мечты о дне вашей свадьбы, о невероятной карьере, или мечта о том, чтобы стать одним из лучших в своём деле, у каждого человека, в любой точке нашей планеты есть своя, большая мечта.

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