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Свежие комментарии

ВС РФ уничтожили представителей ГУР, причастных к удару по Белгороду

В Министерстве обороны РФ заявили, что ударом ВС РФ по экс-комплексу "Харьков Палас" были уничтожены представители ГУР и ВСУ, которые принимали участие в планировании террористической атаки и ее исполнении в Белгороде.

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