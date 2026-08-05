Циципас уступил Фонсеке во втором круге турнира ATP-1000 в Монреале

Греческий теннисист Стефанос Циципас, занимающий 53-е место в мировом рейтинге, завершил выступление на турнире категории ATP-1000 в Монреале, уступив бразильскому игроку Жоао Фонсеке со счётом 6:7 (3:7), 5:7.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии