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FiNE NEWS

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Циципас уступил Фонсеке во втором круге турнира ATP-1000 в Монреале

Греческий теннисист Стефанос Циципас, занимающий 53-е место в мировом рейтинге, завершил выступление на турнире категории ATP-1000 в Монреале, уступив бразильскому игроку Жоао Фонсеке со счётом 6:7 (3:7), 5:7.

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