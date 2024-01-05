Жителей Севастополя предупредили о плановом уничтожении взрывоопасных предметов

Глава Севастополя Михаил Развожаев предупредил граждан, что с 15:00 до 17:00 на полигоне в районе Кара-Кобы будут уничтожать обнаруженные накануне взрывоопасные предметы, в том числе и элементы ракеты, которая упала в частном секторе.