Жителей Севастополя предупредили о плановом уничтожении взрывоопасных предметов

Глава Севастополя Михаил Развожаев предупредил граждан, что с 15:00 до 17:00 на полигоне в районе Кара-Кобы будут уничтожать обнаруженные накануне взрывоопасные предметы, в том числе и элементы ракеты, которая упала в частном секторе.
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