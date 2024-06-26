Просто бумажки: банкноты, которые банк не примет, а в магазине засмеют Юлия ЧелкановаВ наше время деньги стали неотъемлемой частью нашей жизни, символизируя нашу покупательную способность и финансовую стабильность.
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