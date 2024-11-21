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Лидер ЛДПР Слуцкий: Запад пытается открыть второй фронт против РФ в Белоруссии

Лидер ЛДПР Слуцкий: Запад пытается открыть второй фронт против РФ в Белоруссии

Страны Запада пытаются открыть второй фронт в Белоруссии для борьбы с Россией. Об этом в интервью РИА Новости сказал лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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Комментарии
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Алексей Тан
Опять лукавят (врут) картавые.... Хасидская белярюси... на стороне &quot;запада&quot;... А &quot;Слуцкие&quot;... ВОЙНУ РОССИИ объявили (&quot;открыли второй фронт&quot;)... ещё в КОНЦЕ 19-ого века... (первый фронт был южный).
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16 час.
Evgenija Palette
Все-то ты, Танчик, ЗНАЕШЬ...
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14 час.
Алексей Тан
😅... Читаю и изучаю... А &quot;Слутские&quot;... точно так же и в 1917-ом верещали.... а в 90-тые... противоположное... &quot;запад&quot;-рай.
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14 час.

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