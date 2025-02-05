В «Петровской акватории» жителям и гостям Петербурга расскажут об открытии Антарктиды

Здесь появилось несколько новых сценок и фигур Городское туристско-информационное бюро Комитета по развитию туризма и специалисты музея-макета «Петровская акватория» провели первую в этом году встречу в рамках проекта, направленного на развитие промышленного туризма в Петербурге, сообщили в пресс-службе комитета.