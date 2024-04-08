Неторопливый аллигатор вышел переходить дорогу, а люди за размер приняли его за динозавра

Огромный аллигатор заблокировал все движение на трассе в американском штате Южная Каролина. Рептилия просто неторопливо переходила дорогу, но люди за размер приняли ее за динозавра — остановили машины и стали снимать видео.
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