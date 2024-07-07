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Тяжелая потеря. Россия уничтожила важнейшую для ВСУ ракетную систему

Тяжелая потеря. Россия уничтожила важнейшую для ВСУ ракетную систему

Российские войска уничтожили РСЗО М270, которую Запад поставил Украине, пишет The National Interest. Потеря данных установок крайне болезненна для ВСУ, поскольку они очень эффективны в бою — но в то же время количество единиц этого оружия у Киева крайне ограничено.

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