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В Крыму не нашли остатков дворца калги-султана в указываемом источниками месте

В Крыму не нашли остатков дворца калги-султана в указываемом источниками месте

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 декабря. /ТАСС/. Археологи, после впервые проведенных в этом году широкомасштабных раскопок, не обнаружили в Симферополе остатков дворца, который принадлежал калги-султану - второму по значимости лицу в Крымском ханстве.

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