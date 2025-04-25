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Министр финансов Германии призвал отменить пошлины между ЕС и Китаем

Министр финансов Германии призвал отменить пошлины между ЕС и Китаем

БЕРЛИН (ИА Реалист). Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что Берлин не поддерживает новые импортные пошлины Евросоюза в адрес Китая и выступает за отмену действующих — при условии зеркального шага со стороны Пекина.

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