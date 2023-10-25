Места, которые еще красивее зимой

Зима — замечательное время года, которому есть, чем нас порадовать. Помимо Нового года и сопутствующих ему приятностей вроде подарков, салата оливье и долгих выходных, в зиме есть еще кое-что, что делает ее особенной и красивой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии