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«Придя в кофейню в Канаде, мы увидели за кассой биатлонистов, которые с нами бегают на IBU». Бабиков о работе вне спорта

Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков рассказал о работе биатлонистов вне спорта. – Кто-то по юности из твоих партнеров по команде подрабатывал? – Те, кто подрабатывали, к тому моменту отчаялись чего-то добиться в биатлоне.

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