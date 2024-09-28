Мужчины без химии. Spiegel охарактеризовал встречу Зеленского с Трампом

Немецкий журнал Spiegel написал, что встреча между Владимиром Зеленским и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом в Нью-Йорке продемонстрировала, что выступление президента Украины на ней можно охарактеризовать как позорное.
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