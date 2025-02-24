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Царьград

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Началось продвижение у Скудного и Днепроэнергии: Скоро сёла падут. Рогов не стал скрывать правду

Началось продвижение у Скудного и Днепроэнергии: Скоро сёла падут. Рогов не стал скрывать правду

ВС России подошли к окраинам двух захваченных сёл в Запорожской области. Как сказал Рогов, речь идёт о Скудном и ДнепроэнергииСопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости о том, что происходит в Запорожской области.

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