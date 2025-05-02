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Успехи «Северян» заставили ВСУ перебрасывать силы на Сумское направление

Российская группировка войск «Север» демонстрирует продвижение в приграничных районах Сумской области, в то время как вооруженные силы Украины предпринимают попытки укрепить оборонительные рубежи, перебрасывая дополнительные силы на данный участок фронта.

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