Успехи «Северян» заставили ВСУ перебрасывать силы на Сумское направление

Российская группировка войск «Север» демонстрирует продвижение в приграничных районах Сумской области, в то время как вооруженные силы Украины предпринимают попытки укрепить оборонительные рубежи, перебрасывая дополнительные силы на данный участок фронта.
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