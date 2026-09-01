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Царьград

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Apple назначила Джона Тернуса гендиректором с 1 сентября 2026 года

Apple назначила Джона Тернуса гендиректором с 1 сентября 2026 года

1 сентября 2026 года Джон Тернус станет директором Apple, заменив Тима Кука. Тернус, работающий в компании с 2001 года, отвечает за разработку популярных продуктов, включая iPhone и MacBook Neo.

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