Apple назначила Джона Тернуса гендиректором с 1 сентября 2026 года

1 сентября 2026 года Джон Тернус станет директором Apple, заменив Тима Кука. Тернус, работающий в компании с 2001 года, отвечает за разработку популярных продуктов, включая iPhone и MacBook Neo.
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