Директор SHAMAN объяснил номер с «красной кнопкой» на концерте в Петербурге

По его словам, это часть шоу. Директор певца Ярослава Дронова, известного по сценическому псевдониму SHAMAN, объяснил изданию «Подъём», почему на концерте в Петербурге артист нажал на «красную кнопку» в чёрном чемодане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии