Результаты: ZLM Tour-2026. Этап 1

Kapelle — Kapelle, 21,1 км, ITT 1 Mathias Vacek (Cze) Lidl-Trek 0:23:43 2 Niklas Larsen (Den) Unibet Rose Rockets 0:00:19 3 Jakob Söderqvist (Swe) Lidl-Trek 0:00:24 4 Maximilian Richard Walscheid (Ger) Lidl-Trek 0:00:25 5 Hector Alvarez Martinez (Esp) Lidl-Trek Future Racing 0:00:26 6 Wessel Mouris (Ned) Unibet Rose Rockets 0:00:33 7 Axel Van Der Tuuk.
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