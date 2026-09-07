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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Радимов о пенальти в ворота «Зенита»: «Понятно, что Абдулкадыров дорисовал, но Соболеву надо знать, где махать руками, а где нет»

Владислав Радимов прокомментировал назначенный пенальти в ворота « Зенита » в матче против ЦСКА в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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