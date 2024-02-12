Нечистый экспорт: как «серые» трейдеры управляют рынком угля

Несмотря на падающие цены на уголь, Россия наращивает его экспорт. По данным вице-премьера РФ Александра Новака, в 2023 году данный показатель составил половину добычи – около 213 млн тонн от 438 млн тонн соответственно (+1 % и –1,26 % к 2022 году).