Трагическая смерть слонихи Тайк, навсегда изменившая отношение к цирку

Сегодня во всем мире все громче слышны призывы отказаться от эксплуатации животных в цирках. В 45 странах уже запретили использование дрессированных зверей и птиц в представлениях.
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