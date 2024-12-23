Санду может развязать войну в Приднестровье – СВР

Президент Молдавии Майя Санду в ходе недавнего совещания с руководством правительства по вопросам энергетической безопасности страны заявила о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе.