Санду может развязать войну в Приднестровье – СВР

Президент Молдавии Майя Санду в ходе недавнего совещания с руководством правительства по вопросам энергетической безопасности страны заявила о необходимости разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия в регионе.
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