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Нападающий минского «Динамо» забил шайбу в свои ворота в матче КХЛ

В выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между минским «Динамо» и тольяттинской «Ладой» нападающий минской команды Сергей Кузнецов забросил шайбу в свои ворота.

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