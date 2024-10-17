SHAMAN опроверг планы по выпуску водки под брендом "Я русский"

Уроженец Новомосковска Тульской области, известный российский певец SHAMAN опроверг слухи о его планах по выпуску водки под брендом "Я русский", но подтвердил, что начал регистрацию данного товарного знака.
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