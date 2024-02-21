Народный артист России Владимир Машков встретился с волонтёрами «Единой России» в Новосибирске

Встреча прошла в штабе общественной поддержки. Владимир Машков встретился с волонтерами «Единой России» и активистами общественных молодежных организаций, которые вели сбор подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина.
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