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Вячеслав Маркин, Герой Советского Союза, совершил 125 боевых вылетов

Вячеслав Маркин, Герой Советского Союза, совершил 125 боевых вылетов

Военный лётчик, Герой Советского Союза. Юность Вячеслава Маркина прошла на Липецкой земле, а ратная слава родилась в огне Великой Отечественной.

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