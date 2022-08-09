Личный тренер Рахмонова о дебюте Жубаныша: «У него есть все, чтобы стать чемпионом»

Личный тренер бойца UFC Шавката Рахмонова, тренер сборной Казахстана по ММА Багдат Жангалов, о дебюте в профи трехкратного чемпиона мира: – У Багдата давно пришло время, чтобы переходить в профессионалы, он долго этого ждал.