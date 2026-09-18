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Импорт цветов принес бюджету более 1 млрд грн таможенных платежей с начала года

Импорт цветов принес бюджету более 1 млрд грн таможенных платежей с начала года

За январь–август 2026 года государственный бюджет Украины получил более 1 млрд грн таможенных платежей от импорта цветочной продукции.

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