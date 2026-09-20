Military Report Details Six UFOs Traveling At 480 MPH Newly public military records are offering another look at unexplained objects encountered by U.
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